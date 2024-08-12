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В Армии+ введут электронные рапорты — подробности о новых цифровых проектах от Минобороны

12 августа 2024 21:35
Сергей Вовк - Редактор
Сергей Вовк
Редактор
Электронные рапорты в Армия+ приравняли к бумажным
Е-рапорт. Фото: Минобороны
Сергей Вовк - Редактор
Сергей Вовк
Редактор

Министерство обороны 8 августа представило мобильное приложение для военнослужащих "Армия+". Он должен помочь военным тратить меньше времени на бумажную волокиту, из-за чего они смогут более эффективно выполнять боевые задачи. В частности, в приложении планируется ввести электронные рапорты.

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Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Украинская правда" в понедельник, 12 августа.

Без рапортов нет службы

Рапорт — самая распространенная официальная форма коммуникации между рядовыми военными и командирами. Эти документы бывают разными: на увольнение, получение отпуска, перевод в другое подразделение, прохождение ВВК, лечение, получение справки об обстоятельствах травмы, выплату денежного довольствия.

"Когда мы пишем рапорт, в котором просим предоставить возможность пойти в увольнение такого-то числа, обязаны добавить к нему ксерокопию паспорта человека, с которым планируем встретиться во время увольнения. Например, копию паспорта жены. Если она из другого города, нужно добавить ксерокопию билетов на поезд или автобус, которые взяла, чтобы приехать, ксерокопию бронирования гостиницы, чтобы подтвердить, что мы не будем выезжать за город. Руководство должно проверить все эти бумажки и решить, согласовывать ли увольнение", — рассказывает изданию военнослужащий, мобилизовавшийся весной 2024-го года.

Иногда рапорты "теряются" в процессе регистрации. В результате боец не может получить желаемое. По словам военных, такие ситуации происходят из-за загруженности штабистов.

"По указанию Сырского все "тыловики" должны съездить на фронт хотя бы на одну ротацию. Поэтому сейчас людей в штабах реально не хватает. Штабисты не успевают прорабатывать все рапорты, поэтому некоторые из них теряются", — объясняет военнослужащий.

Армия в смартфоне — какие цифровые проекты внедряет Минобороны

Перед запуском приложения представители Минобороны опросили около 64 тысяч военнослужащих, чтобы определить, какие цифровые услуги наиболее востребованы в Вооруженных силах Украины.

Более 64% бойцов отметили необходимость перевода бумажных рапортов в электронную форму. Ведь примерно 50% всех действий в армии связано с написанием бойцами рапорта. Чаще военный должен лично доставить этот документ в штаб бригады.

Поэтому главной функцией приложения Армия стали электронные рапорты. Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко уточняет, что благодаря приложению военнослужащие смогут присылать своим командирам 11 видов рапортов, сгруппированных по четырем типам — "на отпуск", "на помощь", "направление" и "выдача направления", прямо из своего мобильный телефон.

"Когда мы начали анализировать, что происходит с бумажными рапортами, увидели, что командиры могут складывать их в кипу бумаг, которые будут рассматриваться позже, или вообще будут считаться "потерянными" без объяснения причины. В приложении "Армия+" это невозможно, потому что командир будет обязан объяснить, почему отклоняет рапорт. Этот комментарий будет добавляться в электронный архив и высшее военное руководство сможет его проанализировать по запросу бойца", — подчеркивает Черногоренко.

Она отметила, что цифровой рапорт, созданный в приложении "Армия+", приравнен к бумажному. Однако бумажные рапорты не будут ликвидированы. Военные смогут формировать такие документы как в электронном виде в Армии+, так и в привычном бумажном — по выбору командира.

Также в первой версии приложения работает функция АрмияID, благодаря которой военнослужащий может подтвердить свой статус. По словам Черногоренко, любая структура сможет идентифицировать бойца с помощью "Армии+". Благодаря этой функции, военные смогут получать льготы, оформлять кредиты, а также выкупать билеты на транспорт.

Впоследствии Минобороны планирует развернуть новые модули в приложении.

  • Первый — обучение: будут созданы цифровые курсы для бойцов в соответствии с их запросом, например, обучение управлению БпЛА.
  • Второй — списание оружия в электронном формате.

Отдельно Министерство обороны упразднило 11 бумажных журналов учета личного состава. В настоящее время этот нормативно-правовой акт регистрируется в Министерстве юстиции.

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