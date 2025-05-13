Оформление статуса УБД — в приложении Армия+ стартовал опрос

В "Армии+" стартовал опрос об оформлении статуса ОБД
Начиная с 12 мая, в приложении "Армия+" запустился новый опрос. На этот раз он касается статуса участника боевых действий (УБД).
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
Опрос об оформлении УБД
Благодаря опросу, Минобороны хочет узнать, как и сколько времени военные получали этот статус, а также льготы, которые предоставляют УБД и какие из них используют чаще всего.
Как уточнили в ведомстве, опрос имеет 13 вопросов, и дать на них ответ возможно до 25 мая. В частности, ответы дадут понять, какие проблемы есть в нынешнем процессе и прямо повлияет на его улучшение.
"Статус участника боевых действий — один из важнейших документов для военных. Благодаря УБД они получают льготы и услуги. Защитники и защитницы должны получать быстро и оперативно то, что им принадлежит по праву, поэтому мы хотим узнать больше мнений, как все происходит сейчас, и что надо изменить", — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Всего с начала работы приложения "Армия+" было проведено уже 13 опросов. По статистике, в среднем на вопросы отвечают около 20 тысяч пользователей.
В Минобороны добавили, что среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов, произошло следующее:
- изменилась стратегия обеспечения сухпайками в войске;
- Нацакадемия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.
Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Армия+" добавили пять новых рапортов.
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