Оформление статуса УБД — в приложении Армия+ стартовал опрос

Военный пользуется приложением "Армия+". Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

Начиная с 12 мая, в приложении "Армия+" запустился новый опрос. На этот раз он касается статуса участника боевых действий (УБД).

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Опрос об оформлении УБД

Благодаря опросу, Минобороны хочет узнать, как и сколько времени военные получали этот статус, а также льготы, которые предоставляют УБД и какие из них используют чаще всего.

Как уточнили в ведомстве, опрос имеет 13 вопросов, и дать на них ответ возможно до 25 мая. В частности, ответы дадут понять, какие проблемы есть в нынешнем процессе и прямо повлияет на его улучшение.

"Статус участника боевых действий — один из важнейших документов для военных. Благодаря УБД они получают льготы и услуги. Защитники и защитницы должны получать быстро и оперативно то, что им принадлежит по праву, поэтому мы хотим узнать больше мнений, как все происходит сейчас, и что надо изменить", — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Всего с начала работы приложения "Армия+" было проведено уже 13 опросов. По статистике, в среднем на вопросы отвечают около 20 тысяч пользователей.

В Минобороны добавили, что среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов, произошло следующее:

изменилась стратегия обеспечения сухпайками в войске;

Нацакадемия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.

Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Армия+" добавили пять новых рапортов.

Кроме того, мы сообщали, как вернуться на службу после СЗЧ через "Армию+".