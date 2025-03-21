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Уряду пропонують спростити взяття на військовий облік за кордоном

21 березня 2025 15:05
Євтушенко Аліна - редактор
Взяття на військовий облік чоловіків за кордоном хочуть спростити
Українські чоловіки за кордоном у центрі ДП "Документ". Фото: ProUkrainu
Євтушенко Аліна - редактор

Взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити. Відтак, уряд розгляне спрощене взяття на військовий облік чоловіків за кордоном.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук в Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Скриншот допису Ірини Верещук

Уряд може спростити взяття на військовий облік українців за кордоном

Як зазначила Верещук, на розгляд уряду внесено проєкт змін до постанови № 932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. За її словами, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України.

Заступниця керівника ОПУ зазначила, що над напрацюваннями нормативних змін працювали Державна міграційна служба, Міноборони та Секретаріат Кабміну.

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Скриншот постанови № 932

Нагадаємо, що раніше адвокат Ростислав Кравець розповів, що особи, які були виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізовані.

Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що якщо військовозобов'язана особа була мобілізована не в тому ТЦК, де перебуває на обліку, це не впливає на її подальшу долю. Після завершення служби у ЗСУ людина має стати на облік там, де зареєстрована.

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