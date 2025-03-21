Постановку на воинский учет мужчин за рубежом хотят упростить

Украинские мужчины за границей в центре ГП "Документ". Фото: ProUkrainu

Взятие на воинский учет украинцев за рубежом хотят упростить. Следовательно, правительство рассмотрит упрощенную постановку на воинский учет мужчин за рубежом.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в Telegram в пятницу, 21 марта.

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Скриншот сообщения Ирины Верещук

Правительство может упростить постановку на воинский учет украинцев за рубежом

Как отметила Верещук, на рассмотрение правительства внесен проект изменений в постановление № 932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом. По ее словам, это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч наших граждан, находящихся за пределами Украины.

Заместитель руководителя ОПУ отметила, что над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.

Скриншот постановления № 932

Напомним, что ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, что лица, которые были исключены из воинского учета, не могут быть мобилизованы.

В частности, недавно мы сообщали, что если военнообязанное лицо было мобилизовано не в том ТЦК, где состоит на учете, это не влияет на его дальнейшую судьбу. После завершения службы в ВСУ человек должен стать на учет там, где зарегистрирован.