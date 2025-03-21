Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Кабмин может упростить постановку на воинский учет за рубежом arrow

Кабмин может упростить постановку на воинский учет за рубежом

21 марта 2025 15:05
Евтушенко Алина - редактор
Постановку на воинский учет мужчин за рубежом хотят упростить
Украинские мужчины за границей в центре ГП "Документ". Фото: ProUkrainu
Евтушенко Алина - редактор

Взятие на воинский учет украинцев за рубежом хотят упростить. Следовательно, правительство рассмотрит упрощенную постановку на воинский учет мужчин за рубежом.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в Telegram в пятницу, 21 марта.

Читайте также:
ЗСУ мобілізація
Скриншот сообщения Ирины Верещук

Правительство может упростить постановку на воинский учет украинцев за рубежом

Как отметила Верещук, на рассмотрение правительства внесен проект изменений в постановление № 932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом. По ее словам, это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч наших граждан, находящихся за пределами Украины.

Заместитель руководителя ОПУ отметила, что над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.

ЗСУ мобілізація
Скриншот постановления № 932

Напомним, что ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, что лица, которые были исключены из воинского учета, не могут быть мобилизованы.

В частности, недавно мы сообщали, что если военнообязанное лицо было мобилизовано не в том ТЦК, где состоит на учете, это не влияет на его дальнейшую судьбу. После завершения службы в ВСУ человек должен стать на учет там, где зарегистрирован.

ВСУ война в Украине военнообязанные военнослужащие выезд за границу
Реклама
Реклама
Реклама