Чи можуть мобілізувати українців, які виключені з військового обліку, відповів адвокат

Адвокат Ростислав Кравець. Фото: скриншот

В Україні продовжується військовий стан та загальна мобілізація. Однак особи, які були виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізовані.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив адвокат Ростислав Кравець.

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Під час інтерв'ю Кравець назвав категорії людей, які підпадають під зняття з обліку, а саме:

особи, виключені через стан здоров’я;

люди, які отримали інвалідність;

засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

ті, хто досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Також юрист пояснив, що поняття "знятий з обліку" і "виключений" не є одним й тим самим.

"Не зовсім, тому що зняти, це наприклад, ви переїжджаєте в іншу місцевість, вас знімають з обліку. Ви є обмежено придатним, вас теж могли на той час по тим законам зняти з обліку. При цьому всюди пишуть 37 статтю пункт 5 там де "інші обставини". Інші обставини, тут просто треба розбиратись у зв'язку з чим особа була знята з обліку. Якщо за станом здоров'я у зв'язку з непридатністю до військової служби, то поставити на облік її не мали права. Якщо вона була знята з обліку у зв'язку з засудженням за тяжкою або особливо тяжкою статтею, її також не мають права поставити, тому що закон не передбачає такої можливості", — сказав Кравець.

Водночас він вважає, що представники ТЦК, які роблять це і включають людей до обліку — вони прямо порушують закон.

"Вони вважають, що зараз "ми можемо поставити". Де написано? Нема. Тому що особа, якщо вона раніше була засуджена за тяжку або особливо тяжку (статтю. - Ред.), зобов'язані знімати. Теж саме стосується граничного віку перебування на військовій службі", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що якщо військовозобов'язана особа була мобілізована не в тому ТЦК, де перебуває на обліку, це не впливає на її подальшу долю. Після завершення служби у ЗСУ людина має стати на облік там, де зареєстрована.

Також ми писали, що через застосунок "Резерв+" українці мають можливість вчасно повідомляти свій ТЦК про зміни у військово-облікових даних. Тим часом у Міноборони розповіли, чи існують ліміти щодо частоти оновлення даних.