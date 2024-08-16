Змінено правила відстрочки від мобілізації — одну з категорій розмежували

Оформлення документів. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

Кабінет міністрів України вніс зміни в правила надання відстрочки від мобілізації. Військовозобов'язаних, які мають осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежували між собою.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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Допис Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Зміни в правилах відстрочки

Внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період щодо перегляду документів, які підтверджують право на відстрочку для осіб відповідно до нового закону про мобілізацію.

Одне з нововведень — розмежували одну із категорій, яка дає право на відстрочку.

Отже, розмежували тих, хто має осіб на утриманні, та тих, хто має осіб, за якими здійснюють постійний догляд. Відтепер — це дві окремі категорії з окремими пакетами підтверджуючих документів.

За словами Мельничука, Кабмін також удосконалив механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.