Изменены правила отсрочки от мобилизации — одну из категорий разграничили

Оформление документов. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Военнообязанных, имеющих удерживаемых ими лиц и имеющих лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничивали между собой.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 16 августа.

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Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Изменения в правилах отсрочки

Внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц в соответствии с новым законом о мобилизации.

Одно из нововведений — разграничили одну из категорий, которая дает право на отсрочку.

Итак, разграничили тех, кто имеет лиц на иждивении, и тех, кто имеет лиц, за которыми осуществляют постоянный уход. Отныне — это две отдельные категории с отдельными пакетами подтверждающих документов.

По словам Мельничука, Кабмин также усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

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