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Уряд ввів нововведення в порядок надання відстрочки від мобілізації — що відомо

19 серпня 2024 18:01
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Надання відстрочки тим, хто доглядає за родичами — Кабмін вніс зміни
Оформлення документів. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кабінет Міністрів України оновив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Нововведення стосуються документів щодо догляду за родичами.

Про це стало відомо з Постанови Кабміну №930 від 16 серпня 2024 року.

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Військовозобов'язані, які постійно доглядають за хворим батьком або матір’ю своєї дружини/чоловіка, повинні вказати у своїй заяві про відсутність інших працездатних родичів, які могли б здійснювати такий догляд.

Військовозобов’язані, які постійно доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або батьками, не мають вказувати у заяві інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які також можуть і повинні забезпечувати такий догляд.

У відповідності до нових норм, військовозобов’язані, які постійно доглядають за членами сім’ї третього ступеня споріднення, котрі мають інвалідність I або II групи, повинні зазначити у своїй заяві про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою здійснюють догляд.

Згідно з постановою, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) повинні перевіряти, чи є військовозобов’язаний на обліку, а також перевіряти родинні зв’язки між ним і особою, яку він зобов’язаний утримувати або за якою здійснює постійний догляд. Крім того, вони мають вивчити наявність інших осіб, місце проживання яких зареєстроване за адресою місця проживання військовозобов’язаного або особи, яка потребує догляду.

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Кабінет міністрів Україна мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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