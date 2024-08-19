Предоставление отсрочки ухаживающим за родственниками — Кабмин внес изменения

Оформление документов. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

Кабинет Министров Украины обновил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Нововведения касаются документов по уходу за родственниками.

Об этом стало известно из постановления Кабмина №930 от 16 августа 2024 года.

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Изменения к предоставлению отсрочки ухаживающим за родственниками

Военнообязанные, постоянно ухаживающие за больным отцом или матерью своей жены/супруга, должны указать в своем заявлении об отсутствии других трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять такой уход.

Военнообязанные, постоянно ухаживающие за больной женой/супругом, ребенком или родителями, не должны указывать в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые также могут и должны обеспечивать такой уход.

В соответствии с новыми нормами, военнообязанные, постоянно ухаживающие за членами семьи третьей степени родства, имеющие инвалидность I или II группы, должны указать в своем заявлении об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым осуществляют уход.

Согласно постановлению, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должны проверять, является ли военнообязанный на учете, а также проверять родственные связи между ним и лицом, которое он обязан содержать или за которым осуществляет постоянный уход. Кроме того, они должны изучить наличие других лиц, место жительства которых зарегистрировано по адресу места жительства военнообязанного или нуждающегося в уходе.