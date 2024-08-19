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Правительство ввело нововведение в порядок предоставления отсрочки от мобилизации — что известно

19 августа 2024 18:01
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Предоставление отсрочки ухаживающим за родственниками — Кабмин внес изменения
Оформление документов. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Кабинет Министров Украины обновил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Нововведения касаются документов по уходу за родственниками.

Об этом стало известно из постановления Кабмина №930 от 16 августа 2024 года.

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Изменения к предоставлению отсрочки ухаживающим за родственниками

Военнообязанные, постоянно ухаживающие за больным отцом или матерью своей жены/супруга, должны указать в своем заявлении об отсутствии других трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять такой уход.

Военнообязанные, постоянно ухаживающие за больной женой/супругом, ребенком или родителями, не должны указывать в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые также могут и должны обеспечивать такой уход.

В соответствии с новыми нормами, военнообязанные, постоянно ухаживающие за членами семьи третьей степени родства, имеющие инвалидность I или II группы, должны указать в своем заявлении об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым осуществляют уход.

Согласно постановлению, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должны проверять, является ли военнообязанный на учете, а также проверять родственные связи между ним и лицом, которое он обязан содержать или за которым осуществляет постоянный уход. Кроме того, они должны изучить наличие других лиц, место жительства которых зарегистрировано по адресу места жительства военнообязанного или нуждающегося в уходе.

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