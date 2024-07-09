Повістки військовозобов’язаним відправлятимуть поштою — постанова Кабміну

Надсилання повісток поштою. Фото: Pravo

Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою. Проєкт постанови був ухвалений на засіданні уряду.

Про це повідомляє Українська правда.

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Повістки надсилатимуть поштою

У вівторок, 9 липня, під час засідання Кабінету міністрів України було упорядковано механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

У разі створення такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу повинен накласти кваліфікований електронний підпис у той же день.

Що стосується централізованого друку повісток, він здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами стратегічного значення в галузі поліграфії на основі договорів між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

"Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК та СП або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення, вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення", — йдеться в проєкті постанови уряду, текст якої має в розпорядженні Українська правда.

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