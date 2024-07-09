Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Уряд ухвалив новий механізм друку та надсилання повісток через пошту arrow

Уряд ухвалив новий механізм друку та надсилання повісток через пошту

9 липня 2024 19:26
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Повістки військовозобов’язаним відправлятимуть поштою — постанова Кабміну
Надсилання повісток поштою. Фото: Pravo
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою. Проєкт постанови був ухвалений на засіданні уряду.

Про це повідомляє Українська правда.

Читайте також:

Повістки надсилатимуть поштою

У вівторок, 9 липня, під час засідання Кабінету міністрів України було упорядковано механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

У разі створення такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу повинен накласти кваліфікований електронний підпис у той же день.

Що стосується централізованого друку повісток, він здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами стратегічного значення в галузі поліграфії на основі договорів між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

"Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК та СП або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення, вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення", — йдеться в проєкті постанови уряду, текст якої має в розпорядженні Українська правда.

Нагадаємо, у ТЦК виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги. Ці вимоги надходитимуть тоді, коли військовозобов’язані не оновлять дані, а поліція не зможе їх знайти

Раніше ми писали, всі чоловіки призовного віку мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку декого з них, хто має водійське посвідчення, поліція матиме право примусово доставляти до військкоматів.

Кабінет міністрів Україна пошта мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних