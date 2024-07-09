Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Правительство приняло новый механизм печати и отправки повесток через почту arrow

Правительство приняло новый механизм печати и отправки повесток через почту

9 июля 2024 19:26
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Повестки военнообязанным будут отправлять по почте — постановление Кабмина
Отправка повесток по почте. Фото: Pravo
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным через почту. Проект постановления был принят на заседании правительства.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читайте также:

Повестки будут отправлять по почте

Во вторник, 9 июля, во время заседания Кабинета министров Украины был упорядочен механизм централизованной печати и отправка повесток военнообязанной почтой.

В случае создания такой повестки, руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в тот же день.

Что касается централизованной печати повесток, то она будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями стратегического значения в области полиграфии на основе договоров между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК и СП или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомления о вручении, вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения", — говорится в проекте постановления правительства, текст которого располагает Украинской правдой.

Напомним, в ТЦК будут выписывать новые документы военнообязанным требования. Эти требования будут поступать тогда, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти

Ранее мы писали, что все мужчины призывного возраста должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае некоторых из них, имеющих водительское удостоверение, полиция будет иметь право принудительно доставлять в военкоматы.

Кабинет министров Украина почта мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП боевая повестка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных