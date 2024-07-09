Повестки военнообязанным будут отправлять по почте — постановление Кабмина

Отправка повесток по почте. Фото: Pravo

Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным через почту. Проект постановления был принят на заседании правительства.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Повестки будут отправлять по почте

Во вторник, 9 июля, во время заседания Кабинета министров Украины был упорядочен механизм централизованной печати и отправка повесток военнообязанной почтой.

В случае создания такой повестки, руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в тот же день.

Что касается централизованной печати повесток, то она будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями стратегического значения в области полиграфии на основе договоров между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК и СП или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомления о вручении, вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения", — говорится в проекте постановления правительства, текст которого располагает Украинской правдой.

Напомним, в ТЦК будут выписывать новые документы военнообязанным требования. Эти требования будут поступать тогда, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти

Ранее мы писали, что все мужчины призывного возраста должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае некоторых из них, имеющих водительское удостоверение, полиция будет иметь право принудительно доставлять в военкоматы.