Стало известно, из каких мест военные чаще всего уходят в СВЧ

Украинские военные. Иллюстративное фото: wikipediia

Уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова назвала места, откуда военные осуществляют СВЧ. По ее словам, это происходит в основном в учебных центрах, где находятся мобилизованные.

Об этом Решетилова сообщила в интервью ТСН.

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Побеги мобилизованных

"Абсолютное большинство СЗЧ — из учебных центров на самом деле, не с боевых позиций. Потому что когда уже человек прошел БЗВП, когда он уже в коллективе своих побратимов, когда он уже понимает, какая ответственность на нем и то, что ему нужно держать свой участок фронта или свой участок работы, — это совсем другое отношение", — отметила Решетилова.

Она объяснила, что для этого мобилизованные должны пройти этапы "принятия", "торга" и т.д., что для многих людей очень сложно. Они его не проходят и убегают из учебных центров. По мнению уполномоченной, такие граждане должны быть привлечены к уголовной ответственности, если не вернутся до 1 марта.

В то же время существуют случаи СЗЧ и среди военных, которые находятся на боевых позициях не один год. Это происходит, потому что им не дают отпуск, не направляют на лечение или не переводят в другие части.

"И эта история требует действительно системных решений, чтобы создать людям такие условия, которые не будут от них требовать похода в СЗЧ", — добавила Решетилова.

Напомним, если человек подписал мобилизационное распоряжение и сбежал по дороге в учебный центр — его будет ждать уголовная ответственность.

А нардеп Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE предположил, что срок возвращения военных из СЗЧ могут продлить.