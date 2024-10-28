Умеров сообщил о новых рапортах в приложении Армия+

Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, какие обновления добавили в приложение "Армия+". Речь идет о пяти новых рапортах.
Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram в понедельник, 28 октября.
Новые рапорты в "Армии+"
"Мы продолжаем оцифровывать процессы, развивая "Армия+", чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства просто, удобно и без лишних хлопот", — подчеркнул министр обороны.
По его словам, в обновлении 2.0 "Армии+" доступны пять новых электронных рапортов:
- справка формы пять о прохождении военной службы — это один из самых нужных рапортов, необходимый для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных;
- рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит военным возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха;
- на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения;
- на выплату единовременного денежного пособия после заключения первого контракта для службы ВСУ;
- рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.
Напомним, в приложении "Армия+" стартовал новый сервис онлайн-обучения. Это первая государственная платформа, объединяющая проверенные учебные материалы по военному делу.
Также в течение двух месяцев после запуска "Армия+" в приложении зарегистрировалось 340 тысяч военнослужащих.
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