Умеров сообщил о новых рапортах в приложении Армия+

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, какие обновления добавили в приложение "Армия+". Речь идет о пяти новых рапортах.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram в понедельник, 28 октября.

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Новые рапорты в "Армии+"

"Мы продолжаем оцифровывать процессы, развивая "Армия+", чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства просто, удобно и без лишних хлопот", — подчеркнул министр обороны.

По его словам, в обновлении 2.0 "Армии+" доступны пять новых электронных рапортов:

справка формы пять о прохождении военной службы — это один из самых нужных рапортов, необходимый для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных;

рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит военным возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха;

на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения;

на выплату единовременного денежного пособия после заключения первого контракта для службы ВСУ;

рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.

Напомним, в приложении "Армия+" стартовал новый сервис онлайн-обучения. Это первая государственная платформа, объединяющая проверенные учебные материалы по военному делу.

Также в течение двух месяцев после запуска "Армия+" в приложении зарегистрировалось 340 тысяч военнослужащих.