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Умеров назвал количество военных, пользующихся Армия+

18 ноября 2024 14:32
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Армия+ — сколько военных зарегистрировалось
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Умеров, Facebook
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Приложение "Армия+" стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. Сейчас приложением пользуются более 410 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Новини.LIVE в понедельник, 18 ноября.

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Применение "Армия+"

Умеров заявил, что сейчас приложением "Армия+" пользуются более 410 тысяч военных в 1400 различных воинских частях.

"Армия+" позволяет проводить анализ потребностей военных, например улучшение обеспечения и питания. Также было много дискуссионных вопросов по переводу. Мы ввели эту функцию подачи запроса на изменение места службы, которая позволяет минимизировать бюрократическую волокиту и ускоряет процесс", — отметил министр обороны.

Он добавил, что в приложении также доступны курсы по основам работы с БпЛА, которые планируют расширять, увеличивая учебный материал.

Напомним, Министерство обороны планирует масштабировать технологии для уменьшения бюрократии в ВСУ. В будущем году хотят расширить функционал трех цифровых платформ.

Также мы писали о том, что Минобороны приняло решение об использовании в ВСУ FPV-комплекса "Вихрь". Это скоростные дроны, способные уничтожать вражескую технику и живую силу.

Минобороны ВСУ Умеров военнослужащие Армия+ БпЛА

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