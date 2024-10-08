В Україні запустили автоматизацію процесу вручення повісток через систему ''Оберіг''

Вручення повісток в Україні. Фото: Reuters

Міністерство оборони України повідомило, що працює над автоматизацією процесу вручення повісток. Зокрема, розпочато впровадження системи доставки повісток через пошту з використанням реєстру "Оберіг".

Про це повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Главреду" у вівторок, 8 жовтня.

Читайте також:

Вручення повісток в Україні

Монукало зазначив, що вручення повісток військовозобов'язаним є одним із заходів інформування населення.

"Хочу нагадати, що повістки вручаються в громадських місцях, установах і за адресами проживання", — каже він.

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП, коментуючи автоматизацію процесу видачі повісток, зазначив, що згідно з розпорядженням вищого військового командування, було впроваджено централізовану систему оповіщення військовозобов'язаних через поштові служби, використовуючи Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

"З його допомогою формується електронна повістка, і, відповідно, начальник ТЦК та СП, в чиїй базі перебуває військовозобов'язаний, накладає цифровий підпис. Після цього реєстром надсилається вже підписана повістка на сервери "Укрпошти", — зазначив Монукало.

Після цього співробітники "Укрпошти" друкують повістки, формують поштові відправлення з описом вмісту та надсилають їх за адресами призовників. Ця процедура регламентується постановою Кабінету Міністрів України №560.

Нагадаємо, українцям вже розіслали першу партію повісток поштою. Врученою вона вважається, навіть якщо військовозобов'язаний не заглядав у поштову скриньку або не отримав документ. Ігнорування можуть призвести не лише до штрафу.

Також від початку жовтня в Україні скоротили терміни явки до ТЦК та СП військовозобов'язаних, яким вручили повістку. Якщо раніше у громадян на це було 14 днів, то тепер лише тиждень. Щоправда, на мобілізаційний процес такі зміни не вплинуть.