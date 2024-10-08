В Украине запустили автоматизацию процесса вручения повесток через систему ''Оберіг''

Вручение повесток в Украине. Фото: Reuters

Министерство обороны Украины сообщило, что работает над автоматизацией процесса вручения повесток. В частности, начато внедрение системы доставки повесток через почту с использованием реестра "Оберіг".

Об этом сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Главреду" во вторник, 8 октября.

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Вручение повесток в Украине

Монукало отметил, что вручение повесток военнообязанным является одной из мер информирования населения.

"Хочу напомнить, что повестки вручаются в общественных местах, учреждениях и по адресам проживания", — говорит он.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП, комментируя автоматизацию процесса выдачи повесток, отметил, что согласно распоряжению высшего военного командования, была внедрена централизованная система оповещения военнообязанных через почтовые службы, используя Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

"С его помощью формируется электронная повестка, и, соответственно, начальник ТЦК и СП, в чьей базе находится военнообязанный, накладывает цифровую подпись. После этого реестром направляется уже подписанная повестка на серверы "Укрпочты", — отметил Монукало.

После этого сотрудники "Укрпочты" печатают повестки, формируют почтовые отправления с описанием содержимого и посылают их по адресам призывников. Эта процедура регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Напомним, украинцам уже разослали первую партию повесток по почте. Врученной она считается, даже если военнообязанный не заглядывал в почтовый ящик или не получил документ. Игнорирование может привести не только к штрафу.

Также с начала октября в Украине сократили сроки явки в ТЦК и СП военнообязанных, которым вручили повестку. Если раньше у граждан на это было 14 дней, то теперь только неделю. Правда, на мобилизационный процесс такие изменения не повлияют.