Як скорочення термінів явки до ТЦК після отримання повістки вплине на мобілізаційний процес — думка адвоката

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: promin.cv.ua

Від початку жовтня в Україні скоротили терміни явки до ТЦК та СП військовозобов'язаних, яким вручили повістку. Якщо раніше у громадян на це було 14 днів, то тепер лише тиждень. Щоправда, на мобілізаційний процес такі зміни не вплинуть.

Про це в суботу, 5 жовтня, в ефірі "Апостроф TV" повідомив адвокат, голова адвокатського об'єдання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.

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Кравець зазначив, що в ініціаторів законопроєкту варто поцікавитися, для чого вони вирішили скоротити термін явки. На його думку, станом на сьогодні це нововведення нічого не змінює.

"Були внесені зміни в сам порядок, яким чином після отримання повістки особа повинна з'явитися до ТЦК. Це термін був зменшений з 14 до семи діб... Зміна терміну на тлі інших змін щодо і бронювання, і заяв представників держави про те, що дуже велика кількість заброньованих, які вважають, що вони незаконно заброньовані, у пересічних громадян викликає багато запитань", — пояснив адвокат.

Також він додав, що штрафи, які призначають громадян за ігнорування вимоги прийти до ТЦК, є окремою історію, адже практично всі такі штрафи у разі оскарження скасовуються.

Нагадаємо, згідно з постановою, яку Кабмін ухвалив 1 жовтня, військовозобов'язані після отримання повістки матимуть вдвічі менше часу на явку до ТЦК та СП. Раніше, згідно з мобілізаційним законодавством, на це в них було 14 днів.

Також ми повідомляли, які причини можна вважати законними підставами для відмови від отримання повістки. За словами одеського адвоката Олексія Шалару, це, зокрема, багатодітність, здобуття першої вищої освіти та догляд за особами з інвалідністю.