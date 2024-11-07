Обновление данных в Резерв+ — когда можно воспользоваться услугой

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы смогут снова обновить данные в приложении "Резерв+". Услуга будет доступна уже в ноябре.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Обновление данных в "Резерв+"

"Сейчас, согласно мобилизационному закону, который был принят и вступил в силу 18 мая, вы имели возможность обновить свои контактные данные, в том числе и фактический адрес места жительства. Уже в этом месяце наша команда работает над тем, чтобы дать возможность повторного обновления таких данных", — говорит Черногоренко.

Военнообязанные украинцы смогут изменять фактическое место жительства всего за несколько кликов в приложении.

Напомним, в приложении "Резерв+" начнут действовать три вида отсрочек, которые будут доступны уже в этом месяце.

Также приложение "Резерв+" предлагает около четырех тысяч вакансий, что помогает гражданам выбрать оптимальную должность в ВСУ.