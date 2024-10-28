Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка arrow

Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

28 жовтня 2024 18:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень
Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Міноборони
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 853 українці. Відомо, що 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

Читайте також:

Рекрутинг в Україні

"Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення", — йдеться у повідомленні.

Заявки до центрів рекрутингу
Результати діяльності центрів рекрутингу. Фото: Міноборони

Серед кандидатів: 

  • чоловіки: 81%;
  • жінки: 19%.
Центри рекрутингу в Україні
Розподіл за статтю серед кандидатів. Фото: Міноборони

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БпЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

Крім того, рекрутери надають консультації без видачі повісток. 

null
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні стартував онлайн-сервіс для рекрутингу до армії. Він доступний у додатку "Резерв+".

Раніше у системі рекрутингу відбулися важливі зміни. Тепер вибір відповідного підрозділу для служби за спеціальністю став ще зручнішим.

Україна Міноборони українці Рекрутинг ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:32 У Харкові завершили роботи на місці обстрілу — фото наслідків

19:32 Тисячі людей зібралися на акції протесту в Тбілісі — фото

19:22 На Одещині буде новий індустріальний парк — яке виробництво

19:08 До Тбілісі прибув Орбан, якого освистали протестувальники — відео

19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:58 Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

18:53 Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

18:43 Хто з українців отримає відстрочку в листопаді 2024 — перелік

18:34 Одеса може змінити дату дня міста — дослідження

19:32 У Харкові завершили роботи на місці обстрілу — фото наслідків

19:32 Тисячі людей зібралися на акції протесту в Тбілісі — фото

19:22 На Одещині буде новий індустріальний парк — яке виробництво

19:08 До Тбілісі прибув Орбан, якого освистали протестувальники — відео

19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:58 Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

18:53 Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

18:43 Хто з українців отримає відстрочку в листопаді 2024 — перелік

18:34 Одеса може змінити дату дня міста — дослідження

18:22 На Рівненщині виявили тіло левиці — у зоопарку дали пояснення

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні