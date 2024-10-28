Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень

Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Міноборони

Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 853 українці. Відомо, що 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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"Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення", — йдеться у повідомленні.

Результати діяльності центрів рекрутингу. Фото: Міноборони

Серед кандидатів:

чоловіки: 81%;

жінки: 19%.

Розподіл за статтю серед кандидатів. Фото: Міноборони

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БпЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

Крім того, рекрутери надають консультації без видачі повісток.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні стартував онлайн-сервіс для рекрутингу до армії. Він доступний у додатку "Резерв+".

Раніше у системі рекрутингу відбулися важливі зміни. Тепер вибір відповідного підрозділу для служби за спеціальністю став ще зручнішим.