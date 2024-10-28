Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень

Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка
Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 853 українці. Відомо, що 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 28 жовтня.
Рекрутинг в Україні
"Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення", — йдеться у повідомленні.
Серед кандидатів:
- чоловіки: 81%;
- жінки: 19%.
У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БпЛА, медиків, психологів та інших фахівців.
Крім того, рекрутери надають консультації без видачі повісток.
Нагадаємо, в Україні стартував онлайн-сервіс для рекрутингу до армії. Він доступний у додатку "Резерв+".
Раніше у системі рекрутингу відбулися важливі зміни. Тепер вибір відповідного підрозділу для служби за спеціальністю став ще зручнішим.
Читайте Новини.LIVE!