Рекрутинг в Украине — сколько людей обратились за прошедшую неделю

Украинцы активно обращаются в центры рекрутинга — инфографика
За прошедшую неделю в центры рекрутинга обратились 853 украинца. Известно, что 197 из них уже сделали первые шаги к службе в Силах обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 28 октября.
Рекрутинг в Украине
"В общем, с начала работы центров (по состоянию на 27 октября), их услугами воспользовались уже 22 763 человека. Из них — 5 612 кандидатов сейчас проходят подготовительный этап поиска вакансий и оформления", — говорится в сообщении.
Среди кандидатов:
- мужчины: 81%;
- женщины: 19%.
В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БпЛА, медиков, психологов и других специалистов.
Кроме того, рекрутеры предоставляют консультации без выдачи повесток.
Напомним, в Украине стартовал онлайн-сервис для рекрутинга в армию. Он доступен в приложении "Резерв+".
Ранее в системе рекрутинга произошли важные изменения. Теперь выбор соответствующего подразделения для службы по специальности стал еще более удобным.
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