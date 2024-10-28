Рекрутинг в Украине — сколько людей обратились за прошедшую неделю

Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Минобороны

За прошедшую неделю в центры рекрутинга обратились 853 украинца. Известно, что 197 из них уже сделали первые шаги к службе в Силах обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 28 октября.

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"В общем, с начала работы центров (по состоянию на 27 октября), их услугами воспользовались уже 22 763 человека. Из них — 5 612 кандидатов сейчас проходят подготовительный этап поиска вакансий и оформления", — говорится в сообщении.

Результаты деятельности центров рекрутинга. Фото: Минобороны

Среди кандидатов:

мужчины: 81%;

женщины: 19%.

Распределение по полу среди кандидатов. Фото: Минобороны

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БпЛА, медиков, психологов и других специалистов.

Кроме того, рекрутеры предоставляют консультации без выдачи повесток.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Украине стартовал онлайн-сервис для рекрутинга в армию. Он доступен в приложении "Резерв+".

Ранее в системе рекрутинга произошли важные изменения. Теперь выбор соответствующего подразделения для службы по специальности стал еще более удобным.