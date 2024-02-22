Украинским военным запретили публиковать некоторые посты в сети

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная рада Украины в четверг, 22 февраля, приняла в первом чтении законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В частности, им запретили публиковать некоторую информацию в сети.

Об этом говорится в карточке законопроекта №10313.

Посты военных в сети

Законопроект содержит положение, согласно которому военнослужащим запрещается распространять через медиа и Интернет информацию, позволяющую идентифицировать (включая обработку, анализ и обобщение с помощью специального программного обеспечения):

геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач;

характер этих задач и силы и средства, вовлеченные в их выполнение.

Законопроект № 10313. Фото: скриншот

Законопроект также устанавливает правила, касающиеся предоставления военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка, сохраняя полное финансовое обеспечение, а также рассматривает вопрос о начислении пенсий для военнослужащих.

Напомним, в Украине вынесение вопроса демобилизации срочников отдельным документом имеет свою логику. Таким образом, этот законопроект сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, документ "не станет заложником тысяч поправок".

Также Верховная Рада одобрила законопроект № 10454, направленный на усовершенствование нормативной базы по ценообразованию в сфере оборонных закупок в период военного положения. Ранее из-за разногласий в законе возникали конфликты между поставщиками вооружений и Государственной аудиторской службой.