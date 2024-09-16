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Український батальйон зеків "Шквал" — командир розповів, в чому переваги таких бійців

16 вересня 2024 04:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У засуджених кращі навички виживання — командир поділився особливостями батальйону "Шквал" у складі ЗСУ
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Батальйон "Шквал", до складу якого входять засуджені за різні не тяжкі злочини, складається майже з шести тисяч бійців. Самі колишні в'язні та їхні командири розповіли журналістам, для чого вони на фронті і в чому їхні переваги.  

Репортаж з лав незвичайного батальйону опублікувало CNN.

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Американські журналісти з'ясували, що зараз у лавах ЗСУ воює 5764 колишніх засуджених. Поспілкувавшись із 15 піхотинцями батальйону "Шквал" зі складу 59-ї бригади, CNN зауважує, що ці хлопці головними мотивами бачать для себе як захист України, так і можливість почати нове життя позбувшись кримінального минулого.

"Моє життя було божевільним. Я виріс серед бандитів, як і всі наші хлопці (в частині). Мені потрібно перегорнути сторінку свого життя. Тут краще бути корисним, бути поряд з побратимами… і зовсім інше коло спілкування", — сказав CNN 41-річний Віталій, що воює у "Шквалі".

Щодо призову в'язнів до ЗСУ є суворі правила. Не беруть ґвалтівників (чи будь-яких інших засуджених за сексуальні злочини) та вбивць. Основний контингент — злочини середньої важкості (торгівля наркотиками, грабежі та тілесні ушкодження).

Проте, за інформацією CNN, керівництво "Шквалом" вже подало прохання до юридичних відділів Генштабу та Міноборони України, щоб їм дозволили набирати й засуджених за вбивство — ці люди можуть бути корисними на полі бою, бо фізично сильні, витривалі та мають навички виживання.

Які у зеків з "Шквалу" стосунки з командирами

Поспілкувавшись з командиром одного з взводів, Олександром, журналісти з'ясували, що він не чужий для колишніх в'язнів. За словами командира, незвичайні підлеглі сприймають його і як колишнього тюремника і як брата по зброї, адже на фронті всі живуть однією сім'єю.

"Субкультура засуджених — це звичка та навички виживати. Це фізична витривалість, моральна витривалість, плюс хитрість, а логічне мислення, набагато вище, ніж у звичайних цивільних", – зазначив Олександр.

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