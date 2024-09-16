У осужденных лучше навыки выживания — командир поделился особенностями батальона "Шквал" в составе ВСУ

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Батальон "Шквал", в состав которого входят осужденные за разные не тяжкие преступления, состоит почти из шести тысяч бойцов. Сами бывшие заключенные и их командиры рассказали журналистам, зачем они на фронте и в чем их преимущества.

Репортаж из рядов необычного батальона опубликовало CNN.

Читайте также:

Сколько зэков воюет в составе ВСУ

Американские журналисты выяснили, что сейчас в рядах ВСУ воюют 5764 бывших осужденных. Пообщавшись с 15 пехотинцами батальона "Шквал" из состава 59-й бригады, CNN отмечает, что эти люди главными мотивами видят для себя как защиту Украины, так и возможность начать новую жизнь избавившись от криминального прошлого.

"Моя жизнь была безумной. Я вырос среди бандитов, как и все наши ребята (в части). Мне нужно пролистнуть страницу своей жизни. Здесь лучше быть полезным, быть рядом с собратьями… и совсем другой круг общения", — сказал CNN 41-летний Виталий, воюющий в "Шквале".

Относительно призыва заключенных в ВСУ есть строгие правила. Не берут насильников (или других осужденных за сексуальные преступления) и убийц. Основной контингент – преступления средней тяжести (торговля наркотиками, грабежи и телесные повреждения).

Однако, по информации CNN, руководство "Шквалом" уже подало просьбу в юридические отделы Генштаба и Минобороны Украины, чтобы им разрешили набирать и осужденных за убийство — эти люди могут быть полезны на поле боя, потому что физически сильны, выносливы и имеют навыки выживания.

Какие у зеков из "Шквала" отношения с командирами

Пообщавшись с командиром одного из взводов Александром, журналисты выяснили, что он не чужой бывшим узникам. По словам командира, необычные подчиненные воспринимают его и как бывшего тюремщика и как брата по оружию, ведь на фронте все живут одной семьей.

"Субкультура осужденных — это привычка и навыки выживать. Это физическая выносливость, моральная выносливость, плюс хитрость, а логическое мышление, гораздо выше, чем у обычных гражданских", — отметил Александр.