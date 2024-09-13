Жорін відповів, як проявляють себе мобілізовані в'язні

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: соцмережі Жоріна

У травні цього року в Україні розпочалася мобілізація ув'язнених громадян за власним бажанням. За словами командирів, такі бійці є дуже вмотивованими.

Про це розповів екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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"Можемо говорити про те, як проявляють себе колишні увʼязнені, що потрапили до нашої бригади. За словами всіх наших командирів, у підрозділах яких є такі бійці, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад", — написав Жорін.

Він розповів, що в'язні вже виконують бойові завдання в складі Третьої штурмової та брали участь в наступі на Харківщині. За словами військового, переважно вони проявили себе достойно, а також готові працювати та навчатись.

"Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах, проте з досвіду — дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", — зауважив Жорін.