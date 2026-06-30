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Головна Штаб Українські воїни уразили два мости та інші обʼєкти окупантів

Українські воїни уразили два мости та інші обʼєкти окупантів

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Дата публікації: 30 червня 2026 16:29
ЗСУ завдали нових ударів по обʼєктах росіян: уражено два мости
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни 29 червня та в ніч проти 30 червня завдали ураження низці важливих обʼєктів російських окупантів. Зокрема, захисники завдали ударів по двох мостах. Також уточнено результати ураження НПЗ "Словʼянський".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Удари України по обʼєктах противника

Українські воїни уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генштабу, ці обʼєкти ворог використовує для перекидання особового складу, зброї, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Наразі результати ураження уточнюють.

Крім того, воїни завдали ударів по пунктах управління БпЛА ворога у районах Веселої Лопані Білгородської області Росії, Комара в Донецькій області, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області. Також було уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

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Результати ураження НПЗ "Словʼянський"

"За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще девʼяти резервуарів загальним обʼємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські захисники уразили три мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління російських загарбників

Раніше бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" без втрат зі свого боку знищили групу російських десантників-розвідників. Наприкінці травня 2026 року противник приховано проник до селища Степногірськ у Запорізькій області.

війна ЗСУ Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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