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Головна Штаб ЗСУ уразили три мости, склад та пункти управління росіян

ЗСУ уразили три мости, склад та пункти управління росіян

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 22:24
ЗСУ уразили мости, склади та пункти управління РФ: деталі від Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни уразили три мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління російських окупантів. Наразі результати ударів уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Удари ЗСУ по противнику

"28 червня та в ніч на 29 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ворог використовує ці обʼєкти для перекидання особового складу, зброї та матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські захисники уразили склад матеріально-технічних засобів Росії у районі Новосвітлівки Луганської області. 

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Також відомо про ураження трьох пунктів управління дронами РФ у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (Росія) та Бахмута на Донеччині. Були й удари по пункту управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.

"Окрім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об'єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області РФ, що забезпечували військовий зв'язок. На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГУР, військовослужбовці спецпідрозділу ГУР "Артан" знищили російську групу десантників-розвідників без втрат зі свого боку. Наприкінці травня 2026 року противник таємно проник до селища Степногірськ у Запорізькій області з метою проведення пропагандистських зйомок.

А командир взводу ударних БпЛА 433-го окремого батальйону безпілотних систем Денис із позивним "Ворон" повідомляв, що українські військові підрозділи почали активно застосовувати дрони-таксі на фронті. Нині це вже стало системним рішенням, яке використовується для транспортування та запуску менших безпілотників.
 

війна ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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