Як українські чоловіки переховуються в Німеччині від військового призову

Український біженець. Фото ілюстративне: voanews.com

В Україні триває військовий призов, адже в умовах війни країні потрібно більше солдатів. Тим часом багато українських чоловіків, які підлягають призову на військову службу, живуть у Берліні.

Двоє з них у понеділок, 9 вересня, розповіли свою історію німецькому виданню Tagesspiegel.

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Виїхав за допомогою фальшивої довідки про інвалідність

Чоловіку, який для інтерв'ю вирішив назватися Артемом Корольком, 43 роки. Він із міста Рівного, однак зараз один із 250 тисяч українських чоловіків, які живуть у Німеччині у статусі біженців. Дружина Артема Ана Королько (ім'я також змінено) зареєструвала його в районному управління ще до того, як чоловік прибув до Берліна.

Найближчими тижнями біженець має отримати посвідку на проживання та зареєструвати свою автівку. Повертатися до України він не планує. Каже, що в останні місяці проживання в Рівному не виходив удень на вулицю, аби не натрапити на ТЦК. За фахом він програміст, тому працював онлайн. Зрештою подружжю вдалося підкупити когось у ВЛК та отримати фальшиву довідку про інвалідність і відстрочку від мобілізації, хоча насправді проблем зі здоров'ям не має. На контрольно-пропускному пункті йому дозволили виїхати.

За словами Ани, Артем "не піде на війну, бо не здатний вбивати людей", однак щойно в них з'явиться стабільний дохід за кордоном, перераховуватимуть кошти на потреби ЗСУ.

Одружився з німкенею

Ще один українець у Берліні, 28-річний Денис Рябчій (ім'я змінено), розповів, що у травні одружився із громадянкою Німеччини. Зараз подружжя проживає в орендованій квартирі та чекає на первістка. За словами Дениса, одружився він не задля уникнення мобілізації, а тому що закохався, як у кіно. Після закінчення війни хлопець планує повернутися до рідного міста та познайомити кохану зі своїми батьками. За його словами, Україну він любить, однак за своєю природою не є кровожерною людиною та не може вбивати.

Від початку 2023 року Денис працює програмістом у берлінському офісі міжнародної компанії. Є в українця й хобі — створення мініатюрних танків, бронетранспортерів та гармат. Український паспорт у хлопця вважатиметься дійсним до 2028 року, тож Денис сподівається на завершення війни та повернення на Батьківщину вже наступного року.