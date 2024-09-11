Як у США боролися з нестачею кадрів під час В'єтнамської війни та чому це має навчити Україну

Американські військові періоду В'єтнамської війни. Фото ілюстративне: historynet.com

Під час В'єтнамської війни, яка тривала в період від 1959 по 1975 роки, у США заповнювали дефіцит призовників у діючих військах вихідцями з бідних верств суспільства та робітничого класу. До таких дій довелося вдатися після того, як студентам коледжів, за ініціативою президента США Ліндона Джонсона та міністра оборони Роберта Макнамари, дозволили отримувати відстрочку.

Про це в понеділок, 9 вересня, розповів військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БпЛА Ігор Луценко.

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Скриншот повідомлення Ігоря Луценка

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У 1966 році брак кадрів загострився. Через це міністр оборони Роберт Макнамара запустив "Проєкт 100 000" — так званий закон про "соціальну корекцію", у рамках якого до лав армії протягом наступних п'яти років долучили 345 тисяч людей із низьким рівнем IQ та освіти. В американському суспільстві таких новобранців неформально охрестили "Дебілами Макнамари". Деяким із них вдалося досягти успіху на службі, однак була й велика кількість випадків самовільного залишення військової частини, непокори наказам, нападів на товаришів по службі та інших військових злочинів.

Тимчасово вирішити проблему нестачі військових таким чином вдалося, однак надалі внаслідок утрат після боїв вимоги до призовного контингенту знову довелося знизити. У результаті до армії приєдналися карні злочинці, наркомани і психічно хворі. Професійні військовослужбовці ставилися до таких кадрів зі зневагою. Зокрема, комендант корпусу морської піхоти США Луїс Вілсон називав їх "подонками суспільства", а генерал Вільям Вестморленд — "нерозумними, злочинними та непідготовленими людьми".

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"Нам слід ввести якісні, а не тільки кількісні показники ефективності роботи ТЦК. Приміром, якщо великий відсоток рекрутів певного ТЦК іде в самовільне залишення військової частини або навпаки отримує службові нагороди, то відповідно і оцінювати таку роботу. Відтак, додатковий бонус отримають ті підрозділи, у котрих відсоток самовільного залишення військової частини менший — тоді ТЦК з більшою охотою туди направлятимуть рекрутів", — підсумував Ігор Луценко.