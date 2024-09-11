Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Як боролися з нестачею бійців у США та які уроки з цього має взяти Україна — думка військового arrow

Як боролися з нестачею бійців у США та які уроки з цього має взяти Україна — думка військового

11 вересня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як у США боролися з нестачею кадрів під час В'єтнамської війни та чому це має навчити Україну
Американські військові періоду В'єтнамської війни. Фото ілюстративне: historynet.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час В'єтнамської війни, яка тривала в період від 1959 по 1975 роки, у США заповнювали дефіцит призовників у діючих військах вихідцями з бідних верств суспільства та робітничого класу. До таких дій довелося вдатися після того, як студентам коледжів, за ініціативою президента США Ліндона Джонсона та міністра оборони Роберта Макнамари, дозволили отримувати відстрочку.

Про це в понеділок, 9 вересня, розповів військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БпЛА Ігор Луценко.

Читайте також:
Військовослужбовець ЗСУ розповів, як США боролися з нестачею бійців під час В'єтнамської війни
Скриншот повідомлення Ігоря Луценка

Як у США боролися з нестачею особового складу у війську

У 1966 році брак кадрів загострився. Через це міністр оборони Роберт Макнамара запустив "Проєкт 100 000" — так званий закон про "соціальну корекцію", у рамках якого до лав армії протягом наступних п'яти років долучили 345 тисяч людей із низьким рівнем IQ та освіти. В американському суспільстві таких новобранців неформально охрестили "Дебілами Макнамари". Деяким із них вдалося досягти успіху на службі, однак була й велика кількість випадків самовільного залишення військової частини, непокори наказам, нападів на товаришів по службі та інших військових злочинів.

Тимчасово вирішити проблему нестачі військових таким чином вдалося, однак надалі внаслідок утрат після боїв вимоги до призовного контингенту знову довелося знизити. У результаті до армії приєдналися карні злочинці, наркомани і психічно хворі. Професійні військовослужбовці ставилися до таких кадрів зі зневагою. Зокрема, комендант корпусу морської піхоти США Луїс Вілсон називав їх "подонками суспільства", а генерал Вільям Вестморленд — "нерозумними, злочинними та непідготовленими людьми".

Який висновок із прикладу США має зробити для себе Україна

"Нам слід ввести якісні, а не тільки кількісні показники ефективності роботи ТЦК. Приміром, якщо великий відсоток рекрутів певного ТЦК іде в самовільне залишення військової частини або навпаки отримує службові нагороди, то відповідно і оцінювати таку роботу. Відтак, додатковий бонус отримають ті підрозділи, у котрих відсоток самовільного залишення військової частини менший — тоді ТЦК з більшою охотою туди направлятимуть рекрутів", — підсумував Ігор Луценко.

Також важливі новини дня по темі:

США війна армія військовий призов мобілізація військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:20 У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс

03:45 Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою

03:26 На фронті потрібні медики, які готуватимуть бійців до операцій — кого запрошують до полку "Азов"

03:22 Передання документів про бронювання іншій особі — які наслідки можуть бути

02:30 Чи можуть призвати на фронт директора школи — юристка відповіла українцям

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:29 У Київській області зафіксовано дрони, працює ППО

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

04:20 У США розпочалися дебати між Трампом і Гарріс

03:45 Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою

03:26 На фронті потрібні медики, які готуватимуть бійців до операцій — кого запрошують до полку "Азов"

03:22 Передання документів про бронювання іншій особі — які наслідки можуть бути

02:30 Чи можуть призвати на фронт директора школи — юристка відповіла українцям

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:29 У Київській області зафіксовано дрони, працює ППО

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець