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Украинские мужчины прячутся в Германии от мобилизации, — Tagesspiegel

11 сентября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как украинские мужчины скрываются в Германии от военного призыва
Украинский беженец. Фото иллюстративное: voanews.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военный призыв, ведь в условиях войны стране нужно больше солдат. Тем временем многие украинские мужчины, подлежащие призыву на военную службу, живут в Берлине.

Двое из них в понедельник, 9 сентября, рассказали свою историю немецкому изданию Tagesspiegel.

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Мужчине, который для интервью решил назваться Артемом Королько, 43 года. Он из города Ровно, однако сейчас один из 250 тысяч украинских мужчин, живущих в Германии в статусе беженцев. Жена Артема Ана Королько (имя также изменено) зарегистрировала его в районном управлении еще до того, как мужчина прибыл в Берлин.

В ближайшие недели беженец должен получить вид на жительство и зарегистрировать свой автомобиль. Возвращаться в Украину он не планирует. Говорит, что в последние месяцы проживания в Ровно не выходил днем на улицу, чтобы не встретить ТЦК. По специальности он программист, поэтому работал онлайн. В конце концов супругам удалось подкупить кого-то в ВВК и получить фальшивую справку об инвалидности и отсрочку от мобилизации, хотя на самом деле проблем со здоровьем у Артема нет. На контрольно-пропускном пункте ему позволили выехать.

По словам Аны, Артем "не пойдет на войну, потому что не способен убивать людей", однако как только у них появится стабильный доход за границей, будут перечислять средства на нужды ВСУ.

Женился на немке

Еще один украинец в Берлине, 28-летний Денис Рябчий (имя изменено), рассказал, что в мае женился на гражданке Германии. Сейчас супруги проживают в съемной квартире и ждут первенца. По словам Дениса, женился он не во избежание мобилизации, а потому что влюбился, как в кино. После войны парень планирует вернуться в родной город и познакомить любимую со своими родителями. По его словам, Украину он любит, однако по своей природе не является кровожадным человеком и не может убивать.

С начала 2023 года Денис работает программистом в берлинском офисе международной компании. Есть у украинца и хобби — создание миниатюрных танков, бронетранспортеров и пушек. Украинский паспорт у парня будет считаться действительным до 2028 года, поэтому Денис надеется на завершение войны и возвращение на Родину уже в следующем году.

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