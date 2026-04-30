Україна посилює удари по НПЗ у РФ: в ISW назвали переломний момент

Пожежа внаслідок атаки на НПЗ в Туапсе. Фото: Reuters

Сили оборони України суттєво наростили масштаби ударів по стратегічних об'єктах Росії. Аналітики відзначають, що квітень 2026 року став переломним етапом у цій кампанії завдяки активному використанню далекобійних безпілотників.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Рекордні масштаби та дальність ударів Сил оборони

У ніч проти 29 квітня українські дрони здійснили одну з наймасштабніших серій атак, уражаючи цілі на відстані до 1500 км від державного кордону. Загалом у квітні зафіксовано щонайменше 18 ударів по нафтовій інфраструктурі та понад 40 — по військових об'єктах РФ.

За оцінками експертів, географія операцій охопила щонайменше 19 регіонів Росії. Водночас із березня 2026 року помітно зростають як дальність, так і інтенсивність атак, що фактично перетворює глибокий тил РФ на зону бойових дій.

Удари по нафтовій інфраструктурі

Серед ключових цілей опинилася Пермська перевалочна станція компанії Транснефть. За даними СБУ, об'єкт, який забезпечує розподіл нафти за кількома напрямками, включно з Пермським НПЗ, був успішно уражений — на території спалахнули нафтосховища.

Також підтверджено удари по Орському нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області, що розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною. Такі дальності свідчать про обмежені можливості російської ППО прикривати стратегічні об’єкти у глибокому тилу.

Ураження техніки та морські операції

Окрім інфраструктури, українські сили завдають втрат і військовій техніці противника. Зокрема, було знищено два ударні гелікоптери Мі-28 та два транспортні Мі-17 на польовому майданчику за 150 км від лінії фронту.

Також зафіксовано успішні дії у Чорному морі. Військово-морські сили України атакували підсанкційне судно під камерунським прапором поблизу Туапсе. За попередніми даними, танкер вантажопідйомністю 37 тисяч тонн міг використовуватися для нелегальної перевалки нафти.

Економічні наслідки для РФ

Серія ударів уже впливає на російську економіку, зокрема на експорт енергоресурсів. За наявними даними, у порту Усть-Луга завантаження впало на 43%, у Новоросійську — на 38% нижче від звичного рівня, а в Приморську Ленінградської області зафіксовано зниження на 13%.

Аналітики наголошують, що подальше нарощування таких ударів може ще більше обмежити можливості Росії фінансувати війну та підтримувати свою військову логістику.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські безпілотники уразили російську авіаційну техніку у Воронезькій області РФ. Унаслідок атаки було пошкоджено два військові гелікоптери.

Водночас у АТЕШ повідомили, що російські війська на півдні України зіштовхнулися з відчутним дефіцитом пального. Проблеми з логістикою виникли після ударів українських сил по паливній інфраструктурі в окупованому Криму.