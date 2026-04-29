АТЕШ повідомив про паливний кризис в армії РФ після атак на НПЗ

Дата публікації: 29 квітня 2026 09:09
Російській солдати. Фото: росЗМІ

Російські війська на півдні України зіштовхнулися з серйозними проблемами із забезпеченням пального. Причиною стали удари Сил оборони по об'єктах паливної інфраструктури в Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає Новини.LIVE.

Окупанти залишилися без пального на Херсонському напрямку

Найгостріша ситуація, за даними підпілля, спостерігається на Херсонському напрямку, де фіксується дефіцит ресурсів для техніки.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє, що в підрозділах армії РФ у районі Голої Пристані в Херсонській області виникла гостра нестача паливно-мастильних матеріалів. Це стало прямим наслідком серії ударів українських військових по паливній інфраструктурі окупованого Криму.

Зокрема, одним із найбільш відчутних ударів стало ураження нафтобази у Феодосії, після якого забезпечення російського угруповання на півдні суттєво ускладнилося.

"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити — на пересування видають мінімум. Кажуть, паливо буде, але коли саме — ніхто не знає", — розповів військовослужбовець угруповання "Дніпро", який вийшов на зв'язок із представниками руху.

За даними підпілля, російські військові намагаються частково компенсувати дефіцит невеликими поставками пального, однак такі дії не вирішують проблему системно.

У "АТЕШ" наголошують, що удари по логістиці противника дають результат, і запевняють, що продовжують передавати Силам оборони України інформацію про маршрути постачання та місця зберігання пального.

АТЕШ повідомили про нестачу палива в армії РФ
Повідомлення "АТЕШ". Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробних заводах противника в Туапсе та Ярославлі, що спричинило значні пошкодження інфраструктури. У військовому командуванні наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі з метою послаблення можливостей РФ вести війну.

На атаки вперше публічно відреагував російський диктатор Володимир Путін. Коментуючи удари по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю, він заявив, що серйозних загроз немає, однак побічно охарактеризував ці дії як нібито "терористичні методи" України.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

