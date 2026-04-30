Украина усиливает удары по НПЗ в РФ: в ISW назвали переломный момент

Пожар в результате атаки на НПЗ в Туапсе. Фото: Reuters

Силы обороны Украины существенно нарастили масштабы ударов по стратегическим объектам России. Аналитики отмечают, что апрель 2026 года стал переломным этапом в этой кампании благодаря активному использованию дальнобойных беспилотников.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Рекордные масштабы и дальность ударов Сил обороны

В ночь на 29 апреля украинские дроны совершили одну из самых масштабных серий атак, поражая цели на расстоянии до 1500 км от государственной границы. Всего в апреле зафиксировано не менее 18 ударов по нефтяной инфраструктуре и более 40 — по военным объектам РФ.

По оценкам экспертов, география операций охватила не менее 19 регионов России. При этом с марта 2026 года заметно возрастают как дальность, так и интенсивность атак, что фактически превращает глубокий тыл РФ в зону боевых действий.

Удары по нефтяной инфраструктуре

Среди ключевых целей оказалась Пермская перевалочная станция компании Транснефть. По данным СБУ, объект, который обеспечивает распределение нефти по нескольким направлениям, включая Пермский НПЗ, был успешно поражен - на территории вспыхнули нефтехранилища.

Также подтверждены удары по Орскому нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области, который расположен примерно в 1300 км от границы с Украиной. Такие дальности свидетельствуют об ограниченных возможностях российской ПВО прикрывать стратегические объекты в глубоком тылу.

Поражение техники и морские операции

Кроме инфраструктуры, украинские силы наносят потери и военной технике противника. В частности, были уничтожены два ударных вертолета Ми-28 и два транспортных Ми-17 на полевой площадке в 150 км от линии фронта.

Также зафиксированы успешные действия в Черном море. Военно-морские силы Украины атаковали подсанкционное судно под камерунским флагом вблизи Туапсе. По предварительным данным, танкер грузоподъемностью 37 тысяч тонн мог использоваться для нелегальной перевалки нефти.

Экономические последствия для РФ

Серия ударов уже влияет на российскую экономику, в частности на экспорт энергоресурсов. По имеющимся данным, в порту Усть-Луга загрузка упала на 43%, в Новороссийске — на 38% ниже привычного уровня, а в Приморске Ленинградской области зафиксировано снижение на 13%.

Аналитики отмечают, что дальнейшее наращивание таких ударов может еще больше ограничить возможности России финансировать войну и поддерживать свою военную логистику.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские беспилотники поразили российскую авиационную технику в Воронежской области РФ. В результате атаки были повреждены два военных вертолета.

В то же время в АТЕШ сообщили, что российские войска на юге Украины столкнулись с ощутимым дефицитом горючего. Проблемы с логистикой возникли после ударов украинских сил по топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму.