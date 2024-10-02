Як суд покарав ухилянта, який проігнорував повістку та заявив, що служити мають лише люди з військовою освітою

Засідання суду. Фото ілюстративне: ngl.media

У Чернігівській області чоловік, якого ВЛК визнала придатним до військової служби, проігнорував повістку. За ухилення від військового призову його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Бахмацький районний суд Чернігівської області ухвалив 27 червня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у лютому поточного року пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до служби. Після цього ТЦК вручив йому бойову повістку на відправлення до військової частини, однак у пункт збору мобілізованих фігурант у зазначений день не прийшов.

Рішення суду

У суді порушник частково визнав свою провину. Він заявив, що система відбору для військової служби є неправильною, адже "воювати повинні ті, хто здобув військову освіту". Також чоловік додав, що не має бажання йти на фронт.

У матеріалах справи зазначено, що фігурант не має проблем зі здоров'ям та інших підстав для відстрочки.

Суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Наразі вирок вже набув законної сили.

Нагадаємо, житель Івано-Франківської області ухилився від військового призову, тому що доглядав за своєю хворою бабусею. Суд визнав чоловіка винним і призначив його півтора року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що у Львівській області солдат Нацгвардії замовив фальшиву довідку про інвалідність свого батька. Таким чином чоловік планував звільнитися зі служби. За вчинене він має сплатити 1 700 гривень штрафу.