Как суд наказал уклониста, который проигнорировал повестку и заявил, что служить должны только люди с военным образованием

Заседание суда. Фото иллюстративное: ngl.media

В Черниговской области мужчина, которого ВВК сочла годным к военной службе, проигнорировал повестку. За уклонение от военного призыва его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Бахмачский районный суд Черниговской области вынес 27 июня текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в феврале текущего года прошел ВВК. Мужчину сочли годным к службе. После этого ТЦК вручил ему боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако в пункт сбора мобилизованных фигурант в указанный день не пришел.

Решение суда

В суде нарушитель частично признал свою вину. Он заявил, что система отбора для военной службы неправильна, ведь "воевать должны те, кто получил военное образование". Также мужчина добавил, что у него нет желания идти на фронт.

В материалах дела указано, что у фигуранта нет проблем со здоровьем и других оснований для отсрочки.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, житель Ивано-Франковской области уклонился от военного призыва, потому что ухаживал за своей больной бабушкой. Суд признал мужчину виновным и назначил его полтора года испытательного срока.

Также мы сообщали, что во Львовской области солдат Нацгвардии заказал фальшивую справку об инвалидности своего отца. Таким образом мужчина планировал уволиться со службы. За совершенное он должен уплатить 1 700 гривен штрафа.