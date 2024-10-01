Як суд покарав чоловіка, який не мав броні, однак не з'явився до ТЦК через догляд за хворою бабусею

Будівля Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Фото: Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області/Facebook

Житель Івано-Франківської області ухилився від мобілізації. Після отримання повістки він не з'явився до ТЦК, пояснивши це тим, що доглядав за своєю хворою бабусею.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 29 квітня поточного року.

Читайте також:

Деталі справи

Працівники поліції та ТЦК зупинили фігуранта для перевірки документів 1 березня поточного року. 6 березня чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Підстав для відстрочки обвинувачений не мав, бронювання від мобілізації — також, тому 9 березня мав з'явитися до ТЦК для подальшого відправлення до військової частини, однак не зробив цього.

У судових матеріалах зазначено, що порушник проживає разом із мамою та бабусею, яка хвора на цукровий діабет. У день, коли чоловік повинен був прийти до ТЦК бабусі стало зле, тому він залишився вдома, аби допомагати їй. У подальшому стан літньої жінки лише погіршився. У листопаді 2023 року її госпіталізували з інсультом. Через догляд за родичкою фігурант до ТЦК так і не з'явився.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він заявив, що відчуває сором за свою поведінку, готовий виправити помилку, вставши на захист Батьківщини, та попросив врахувати це й не позбавляти його волі.

Суд визнав фігурант винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак замінили це покарання іспитовим строком на півтора роки. Упродовж цього періоду засуджений має періодично являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цьому органу про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати без узгодження з ним за межі України.

Протягом 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Зараз такої можливості в засудженого вже немає. Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, у Львівській області винесли вирок військовослужбовцю, який у середині квітня самовільно покинув місце служби та не повертався протягом трьох місяців. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Харківській області судили жінку, яка під час окупації Дворічанської громади впроваджувала в місцевій гімназії російські стандарти освіти. Порушниця проведе один рік за ґратами. Крім того, упродовж найближчих десяти років вона не матиме права обіймати посади в освітній галузі й державних органах.