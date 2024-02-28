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Учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах — що потрібно

28 лютого 2024 19:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
УБД пропонують професійне безкоштовне навчання — що потрібно зробити
Українські ветерани на курсах ІТ. Фото: Суспільне Черкаси
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні в учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни з'явилася можливість пройти безкоштовне навчання на нову професію. Колишні військовослужбовці зможуть здобути новий фах, пройти перепідготовку або підвищити рівень кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення.

Що необхідно зробити, щоб потрапити на навчання, повідомила пресслужба Державного центру зайнятості на офіційному порталі

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Зазначається, що безкоштовне навчання перш за все покликане спонукати ветеранів до самозайнятості або ведення підприємницької діяльності з урахуванням їхніх побажань, потреб і можливостей.

Результатом професійного навчання може бути здобуття повної або часткової професійної кваліфікації.

Так, для проходження професійного навчання УБД або особа з інвалідністю внаслідок війни повинна зробити наступні кроки: 

  1. Обрати професію або освітню програму. Це можна зробити за посиланням — професії, освітні програми
  2. Звернутися до найближчого центру зайнятості з відповідною заявою за встановленою формою. На місці мають надати консультацію та допомогти з оформленням. 
  3. Подати заявку можна також онлайн. Заповнена заява автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості. 
  4. Далі слід очікувати повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки на вказані електронну адресу та контактний номер телефону. 

Щоб взяти участь необхідно мати такі документи: 

  • що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • документ про професійну (професійно-технічну) чи фахову передвищу, чи вищу освіту, атестат або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

Якщо залишились питання можна зв'язатися з контакт-центром Державної служби зайнятості за номером: +380 800 600 288.

 

Учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах — що потрібно
Як пройти професійне навчання УБД. Інфографіка: dcz.gov.ua

Раніше ми писали, що в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, скількох ветеранів планують забезпечити житлом 2024 року. 

Також ми інформували, що в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів.

війна
навчання
ветерани
військові
професії
УБД

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