Война в Украине — какие льготы могут получить военные со статусом УБД

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Украинские защитники и защитницы, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы от государства. Также определенные привилегии и социальные гарантии распространяются на семьи таких военнослужащих.

Это предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Как оформить льготы участнику боевых действий

Важно знать, что льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их необходимо оформить.

Если лицо уже имеет статус УБД, оно должно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места своей регистрации.

Необходимо предоставить следующие заявления:

Заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы). Заявление об установлении льгот.

Куда подавать заявления:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Украине (перечень действующих сервисных центров можно найти по ссылке);

отправить по почте;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис).

Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным.

Все имеющиеся льготы для УБД и их семей можно разделить на:

медицинские;

транспортные;

коммунальные услуги;

образовательные;

льготы для семьи УБД

Военный пишет заявление. Фото: google.com

Какие предусмотрены медицинские льготы для УБД

Участники боевых действий имеют право на:

бесплатное лекарство, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости такого лечения;

пользование после выхода на пенсию или смену места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Следует заметить, что в скором времени участники боевых действий смогут воспользоваться бесплатной услугой зубопротезирования во всех больницах, независимо от их формы собственности.

Кабинет Министров Украины запустил соответствующий пилотный проект 27 февраля 2024 года.

Какие предусмотрены льготы на проезд

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства;

бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Какие предусмотрены льготы на коммунальные услуги

Участники боевых действий могут получить:

75% скидку на квартплату;

75% скидку на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и другие услуги);

75% скидку стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com

Какие предусмотрены льготы на образование

Государство обеспечивает участникам боевых действий целевую поддержку для получения в государственных и коммунальных учебных заведениях:

профессиональной (профессионально-технической);

профессиональной высшей;

высшего образования.

УБД имеют право на:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

безвозмездный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Другие социальные льготы для УБД

Кроме вышеперечисленного, УБД могут рассчитывать на следующие привилегии от государства:

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

от стажа работы; право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время , а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

, а также получение отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году; преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и на трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения, организации;

при сокращении численности или штата работников и на трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения, организации; внеочередное обслуживание учреждениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com

Какие льготы имеют семьи участников боевых действий

Для детей участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:

оздоровление и отдых;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях (по месту жительства семей УБД);

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме;

право на безвозмездное или льготное проживание в общежитиях, при условии дневной формы обучения;

право на социальную стипендию, при отсутствии задолженности у студентов-детей.

Ранее мы писали, участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию.

Напомним, мы сообщали, скольких ветеранов планируют обеспечить жильем в 2024 году.

Также мы информировали, что в Украине запущен пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны.