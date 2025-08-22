Відео
Головна Штаб У ЗСУ вже користуються 42 видами електронних рапортів

У ЗСУ вже користуються 42 видами електронних рапортів

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:58
В Армія+ обробили 800 тисяч рапортів — які найпопулярніші
Військовий тримає смартфон. Фото: АрміяInform

У застосунку "Армія+" від початку запуску функції вже оброблено 800 тисяч електронних рапортів військовослужбовців Збройних сил України. Розробники помітили, що темпи використання сервісу зростають.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України

Читайте також:

Військовослужбовці ЗСУ дедалі частіше користуються електронними рапортами

Якщо у травні кількість опрацьованих рапортів становила 490 тисяч, то у червні — 580 тисяч, у липні — 660 тисяч, а вже у серпні показник сягнув 800 тисяч. Це означає приріст у 60% за останні чотири місяці.

null
Кількість рапортів помісячно. Фото: Міноборони України

Особливо стрімке зростання зафіксували в період з липня по серпень, коли щомісячна кількість рапортів зросла одразу на 140 тисяч. Для порівняння: у травні та червні середній приріст становив близько 80-90 тисяч.

Найпопулярнішими серед військових виявилися п’ять видів рапортів:

  • на щорічну відпустку — 26% усіх звернень;
  • на оздоровчі — 24%;
  • щодо зміни місця служби у ЗСУ — 19%;
  • на отримання довідки Ф-5 — 10%;
  • на приймання посади — 2%.

У Міноборони зауважили, що близько 60% поданих документів погоджують. У випадках відмов військовослужбовець отримує чітке пояснення, що дозволяє йому переподати коректний рапорт. Також у застосунку система зберігає історію всіх погоджень і відхилень.

null
Рапорти в "Армія+". Фото: Міноборони України

За підрахунками, завдяки електронним рапортам користувачі вже зекономили сумарно понад 8016 тижнів, які замість паперової бюрократії можуть витратити на відпочинок або навчання.

Сервіс електронних рапортів став одним із перших, що запрацював у застосунку "Армія+" після його запуску 8 серпня 2024 року. Нині оцифровано вже 42 типи рапортів, які доступні військовим у більш ніж 1 500 частинах.

Нагадаємо, військовослужбовці можуть подати рапорт на переведення до іншої в/ч через "Армія+". 

Також в "Армія+" у червні з'явилася нова функція, яка буде корисна для командирів. 

Міноборони ЗСУ рапорт військовослужбовці Армія+
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
