В ВСУ уже пользуются 42 видами электронных рапортов

В ВСУ уже пользуются 42 видами электронных рапортов

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:58
В Армия+ обработали 800 тысяч рапортов — какие самые популярные
Военный держит смартфон. Фото: АрмияInform

В приложении "Армия+" с начала запуска функции уже обработано 800 тысяч электронных рапортов военнослужащих Вооруженных сил Украины. Разработчики заметили, что темпы использования сервиса растут.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Читайте также:

Военнослужащие ВСУ все чаще пользуются электронными рапортами

Если в мае количество обработанных рапортов составило 490 тысяч, то в июне — 580 тысяч, в июле — 660 тысяч, а уже в августе показатель достиг 800 тысяч. Это означает прирост в 60% за последние четыре месяца.

Количество рапортов помесячно. Фото: Минобороны Украины

Особенно стремительный рост зафиксировали в период с июля по август, когда ежемесячное количество рапортов выросло сразу на 140 тысяч. Для сравнения: в мае и июне средний прирост составлял около 80-90 тысяч.

Самыми популярными среди военных оказались пять видов рапортов:

  • на ежегодный отпуск — 26% всех обращений;
  • на оздоровительные — 24%;
  • по изменению места службы в ВСУ — 19%;
  • на получение справки Ф-5 — 10%;
  • на прием должности — 2%.

В Минобороны отметили, что около 60% поданных документов согласовывают. В случаях отказов военнослужащий получает четкое объяснение, что позволяет ему переподать корректный рапорт. Также в приложении система сохраняет историю всех согласований и отклонений.

Рапорты в "Армия+". Фото: Минобороны Украины

По подсчетам, благодаря электронным рапортам пользователи уже сэкономили суммарно более 8016 недель, которые вместо бумажной бюрократии могут потратить на отдых или обучение.

Сервис электронных рапортов стал одним из первых, который заработал в приложении "Армия+" после его запуска 8 августа 2024 года. Сейчас оцифровано уже 42 типа рапортов, которые доступны военным в более чем 1 500 частях.

Напомним, военнослужащие могут подать рапорт на перевод в другую в/ч через "Армия+".

Также в "Армия+" в июне появилась новая функция, которая будет полезна для командиров.

Минобороны ВСУ рапорт военнослужащие Армия+
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
