В Армия+ обработали 800 тысяч рапортов — какие самые популярные

В приложении "Армия+" с начала запуска функции уже обработано 800 тысяч электронных рапортов военнослужащих Вооруженных сил Украины. Разработчики заметили, что темпы использования сервиса растут.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Военнослужащие ВСУ все чаще пользуются электронными рапортами

Если в мае количество обработанных рапортов составило 490 тысяч, то в июне — 580 тысяч, в июле — 660 тысяч, а уже в августе показатель достиг 800 тысяч. Это означает прирост в 60% за последние четыре месяца.

Особенно стремительный рост зафиксировали в период с июля по август, когда ежемесячное количество рапортов выросло сразу на 140 тысяч. Для сравнения: в мае и июне средний прирост составлял около 80-90 тысяч.

Самыми популярными среди военных оказались пять видов рапортов:

на ежегодный отпуск — 26% всех обращений;

на оздоровительные — 24%;

по изменению места службы в ВСУ — 19%;

на получение справки Ф-5 — 10%;

на прием должности — 2%.

В Минобороны отметили, что около 60% поданных документов согласовывают. В случаях отказов военнослужащий получает четкое объяснение, что позволяет ему переподать корректный рапорт. Также в приложении система сохраняет историю всех согласований и отклонений.

По подсчетам, благодаря электронным рапортам пользователи уже сэкономили суммарно более 8016 недель, которые вместо бумажной бюрократии могут потратить на отдых или обучение.

Сервис электронных рапортов стал одним из первых, который заработал в приложении "Армия+" после его запуска 8 августа 2024 года. Сейчас оцифровано уже 42 типа рапортов, которые доступны военным в более чем 1 500 частях.

