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У застосунку "Резерв+" знову збій — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:40
У "Резерв+" фіксують технічний збій — яка помилка
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" у суботу, 12 липня, стався збій. Користувачі повідомляють про неможливість входу в сервіс.

Про це пишуть у соцмережах.

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Зазначимо, що цей масштабний збій у "Резерв+" стався втретє за останні три тижні.

У застосунку виникають технічні проблеми, а на екрані в користувачів з'являється такий текст: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

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Скриншот застосунку

Нагадаємо, востаннє збій в "Резерв+" фіксували 10 липня. Тоді в застосунок було неможливо зайти.

Крім того, у червні стався збій в роботу ChatGPT: бот не відкривав діалоги та відповідав із помітною затримкою. 

збій військовий облік мобілізація застосунок військовозобов'язані
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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