У "Резерв+" фіксують технічний збій — яка помилка

У застосунку "Резерв+" знову збій — що сталося
Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:40
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У застосунку "Резерв+" у суботу, 12 липня, стався збій. Користувачі повідомляють про неможливість входу в сервіс.
Про це пишуть у соцмережах.
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Зазначимо, що цей масштабний збій у "Резерв+" стався втретє за останні три тижні.
У застосунку виникають технічні проблеми, а на екрані в користувачів з'являється такий текст: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".
Нагадаємо, востаннє збій в "Резерв+" фіксували 10 липня. Тоді в застосунок було неможливо зайти.
Крім того, у червні стався збій в роботу ChatGPT: бот не відкривав діалоги та відповідав із помітною затримкою.
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