У "Резерв+" фіксують технічний збій — яка помилка

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" у суботу, 12 липня, стався збій. Користувачі повідомляють про неможливість входу в сервіс.

Про це пишуть у соцмережах.

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Збій в Резерв+

Зазначимо, що цей масштабний збій у "Резерв+" стався втретє за останні три тижні.

У застосунку виникають технічні проблеми, а на екрані в користувачів з'являється такий текст: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

Скриншот застосунку

Нагадаємо, востаннє збій в "Резерв+" фіксували 10 липня. Тоді в застосунок було неможливо зайти.

Крім того, у червні стався збій в роботу ChatGPT: бот не відкривав діалоги та відповідав із помітною затримкою.