Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В приложении "Резерв+" снова сбой — что произошло

В приложении "Резерв+" снова сбой — что произошло

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 12:40
В "Резерв+" фиксируют технический сбой - какая ошибка
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" в субботу, 12 июля, произошел сбой. Пользователи сообщают о невозможности входа в сервис.

Об этом пишут в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Сбой в Резерв+

Отметим, что этот масштабный сбой в "Резерв+" произошел в третий раз за последние три недели.

В приложении возникают технические проблемы, а на экране у пользователей появляется такой текст: "Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже".

null
Скриншот приложения

Напомним, последний раз сбой в "Резерв+" фиксировали 10 июля. Тогда в приложение было невозможно зайти.

Кроме того, в июне произошел сбой в работе ChatGPT: бот не открывал диалоги и отвечал с заметной задержкой.

сбой военный учет мобилизация приложение военнообязанные
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации