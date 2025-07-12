В "Резерв+" фиксируют технический сбой - какая ошибка

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" в субботу, 12 июля, произошел сбой. Пользователи сообщают о невозможности входа в сервис.

Об этом пишут в соцсетях.

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Отметим, что этот масштабный сбой в "Резерв+" произошел в третий раз за последние три недели.

В приложении возникают технические проблемы, а на экране у пользователей появляется такой текст: "Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Скриншот приложения

Напомним, последний раз сбой в "Резерв+" фиксировали 10 июля. Тогда в приложение было невозможно зайти.

Кроме того, в июне произошел сбой в работе ChatGPT: бот не открывал диалоги и отвечал с заметной задержкой.