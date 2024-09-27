У Резерв+ з'явиться сервіс рекрутингу

Додаток Резерв +. Фото: Міноборони України

В Україні у жовтні запуститься сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+". Таким чином з’являться актуальні вакансії у військових частинах, які дадуть змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у п'ятницю, 27 вересня.

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Рекрутинг через "Резерв+"

Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" стане доступний у жовтні 2024 року. Завдяки цьому оновленню з’являться актуальні вакансії у військових частинах. Це дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Черногоренко анонсувала новий сервіс під час виступу на конференції IT Arena у Львові.

За її словами, це значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

Нагадаємо, громадяни можуть звернутися до Центру рекрутингу української армії анонімно.

Раніше ми писали, що жінки можуть приєднатися до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.