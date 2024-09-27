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В приложении Резерв+ появится сервис рекрутинга — как это будет работать

27 сентября 2024 18:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Резерв+ появится сервис рекрутинга
Приложение Резерв +. Фото: Минобороны Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в октябре запустится сервис рекрутинга в Резерв+. Таким образом, появятся актуальные вакансии в воинских частях, которые позволят пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в пятницу, 27 сентября.

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Сервис рекрутинга в приложении Резерв+ будет доступен в октябре 2024 года. Благодаря этому обновлению появятся актуальные вакансии в воинских частях. Это позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

Черногоренко анонсировала новый сервис, выступая на конференции IT Arena во Львове.

По ее словам, это значительно расширяет линейку сервисов, предоставляемых Министерством обороны военным и гражданским лицам.

Напомним, граждане могут обратиться в Центр рекрутинга украинской армии анонимно.

Ранее мы писали, что женщины могут присоединиться к армии исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.

Минобороны Украина мобилизация Рекрутинг резерв

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