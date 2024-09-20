Мобілізація в Україні — скільки добровольців рекрутуються щомісяця

Рекрутинговий центр. Фото: Міноборони

В Україні відкрився новий Центр рекрутингу у Черкасах. Наразі в країні щомісяця рекрутується близько 6,5 тисячі добровольців.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у п'ятницю, 20 вересня.

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Під час відкриття Центру рекрутингу у Черкасах уповноважений Міноборони Олексій Бежевець заявив, що щомісяця в Україні рекрутується близько 6,5 тисячі добровольців. Наразі вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій країні звернулися до мережі центрів

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", — зазначив Бежевець.

Відкриття Центру рекрутингу в Черкасах. Фото: Міноборони

Повідомляється що для громадян доступно понад десять тисяч вакансій. Сюди відносяться також такі професії, як: кухар, ремонтик, юрист, оператор БпЛА, медик тощо.

" Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що у Центрі та навколо нього не будуть роздавати повістки, адже це заборонено нормативними документами.



Нагадаємо, громадяни можуть звернутися до Центру рекрутингу української армії анонімно.

Раніше ми писали, що жінки можуть приєднатися до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.