Бронирование украинцев — новые возможности в приложении "Резерв+"

Приложение "Резерв+". Фото: НТА

В приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая работникам критически важных предприятий подгружать данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Теперь они могут получать актуальный статус бронирования через приложение, упрощающее процесс и снимающее потребность в бумажных документах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в пятницу, 26 июля.

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В "Резерв+" теперь доступен статус бронирования

В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь работники критически важных для государства предприятий и обеспечивающих потребности Сил обороны смогут подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Забронированные граждане будут получать push-сообщения о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберегов.

Для того чтобы получить актуальный статус после того, как придет уведомление, нужно:

нажать кнопку с тремя точками на главном экране;

затем в раскрывающемся меню выбрать "Обновить документ".

"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении "Резерв+" на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.

В Украине уже более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий забронированы онлайн.

Напомним, при обновлении данных в мобильном приложении "Резерв+" некоторые пользователи сталкиваются с тем, что в приложении, несмотря на надпись "данные обновлены", остается статус "не на учете". Юрист объяснил, считается ли процедура успешной, если не сгенерирован QR-код.

Ранее мы сообщали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина, и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.