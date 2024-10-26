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У війську потрібні знавці сантехніки — кого запрошують до "Азова"

26 жовтня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-сантехнікам лазне-прального комбінату
Сантехнік. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. У полку є вакантні місця для операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 19 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки операторів-сантехніків лазне-прального комбінату

Основні обов'язки операторів-сантехніків:

  • монтаж і ремонт: потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення;
  • профілактика: регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі;
  • аварійні роботи: швидке реагування на поломки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах чи під час бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, у полку бракує інструкторів із тактичної медицини. На роботу запрошують людей, які мають провайдерські навички рівня СМС і знають міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає людей, які знають бухгалтерські програми та вміють вести документацію. На посаді бухгалтера в полку можна заробити до 29 тисяч гривень.

вакансії військовослужбовці Нацгвардія полк "Азов" робота

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