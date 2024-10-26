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В армии нужны знатоки сантехники — кого приглашают в "Азов"

26 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината
Сантехник. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. В полку есть вакантные места для операторов-сантехников банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 19 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности операторов-сантехников банно-прачечного комбината

Основные обязанности операторов-сантехников:

  • монтаж и ремонт: необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления;
  • профилактика: регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе;
  • аварийные работы: быстрое реагирование на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Напомним, в полку не хватает инструкторов по тактической медицине. На работу приглашают людей, которые обладают провайдерскими навыками уровня СМС и знают международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

Также бригада спецназа "Азов" ищет людей, знающих бухгалтерские программы и умеющих вести документацию. На должности бухгалтера в полку можно заработать до 29 тысяч гривен.

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16:44 В Армии+ появился сервис онлайн-обучения для военных

16:36 Погода на Львовщине — синоптики предупредили о серьезной угрозе

16:19 В Индонезии произошло извержение вулкана — видео

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