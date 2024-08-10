Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам Call-центру

Оператор Call-центру. Фото ілюстративне: work.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей для служби у відділі рекрутингу. У полку потрібні оператори Call-центру.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 5 серпня.

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Скриншот вакансії Work.ua

Що входить в обов'язки оператора Call-центру в полку "Азов"

Оператор Call-центру має відповідати на вхідні дзвінки, реєструвати дзвінки та заносити інформацію в базу даних, листуватися в менеджерах і здійснювати вхідні дзвінки. Також серед обов'язків такого фахівця супровід людей на всіх етапах рекрутингу, інформаційна підтримка та спіпраця з іншими відділами рекрутингу. У разі виникнення проблем і конфліктних ситуацій оператор Call-центру повинен сприяти їх вирішенню.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть комунікабельних, відповідальних і уважних до деталей людей, які вільно спілкуються українською, впевнено користуються ПК та офісними програмами, вміють працювати в команді та у стресових умовах, готові працювати за гнучним графіком. Досвід роботи в Call-центрі або в сфері обслуговування клієнтів буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Працювати потрібно в Києві. В оголошенні не зазначено, яку зарплату щомісяця отримуватиме оператор Call-центру, але зазвичай зарплати в полку не менше ніж 25 тисяч гривень. На посаду можуть перевести чинних військовослужбовців, але лише, якщо на це надасть згоду командир.