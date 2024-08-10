Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам Call-центра

Оператор Call-центра. Фото иллюстративное: work.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей для службы в отделе рекрутинга. В полку требуются операторы Call-центра.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 5 августа.

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Скриншот вакансии Work.ua

Что входит в обязанности оператора Call-центра в полку "Азов"

Оператор Call-центра должен отвечать на входящие вызовы, регистрировать вызовы и заносить информацию в базу данных, переписываться в менеджерах и совершать входящие вызовы. Также в обязанности такого специалиста входит сопровождение людей на всех этапах рекрутинга, информационная поддержка и сотрудничество с другими отделами рекрутинга. При возникновении проблем и конфликтных ситуаций оператор Call-центра должен способствовать их разрешению.

Требования к кандидату на должность

На работу примут коммуникабельных, ответственных и внимательных к деталям людей, которые свободно общаются на украинском, уверенно пользуются ПК и офисными программами, умеют работать в команде и в стрессовых условиях, готовы работать по гибкому графику. Опыт работы в Call-центре или сфере обслуживания клиентов будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Работать нужно в Киеве. В объявлении не указано, какую зарплату будет ежемесячно получать оператор Call-центра, но обычно зарплаты в полку не менее 25 тысяч гривен. На должность могут перевести действующих военнослужащих, но только если на это согласится командир.