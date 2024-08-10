Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов" arrow

В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

10 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам Call-центра
Оператор Call-центра. Фото иллюстративное: work.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей для службы в отделе рекрутинга. В полку требуются операторы Call-центра.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 5 августа.

Читайте также:
"Азов" ищет операторов Call-центра
Скриншот вакансии Work.ua

Что входит в обязанности оператора Call-центра в полку "Азов"

Оператор Call-центра должен отвечать на входящие вызовы, регистрировать вызовы и заносить информацию в базу данных, переписываться в менеджерах и совершать входящие вызовы. Также в обязанности такого специалиста входит сопровождение людей на всех этапах рекрутинга, информационная поддержка и сотрудничество с другими отделами рекрутинга. При возникновении проблем и конфликтных ситуаций оператор Call-центра должен способствовать их разрешению.

Требования к кандидату на должность

На работу примут коммуникабельных, ответственных и внимательных к деталям людей, которые свободно общаются на украинском, уверенно пользуются ПК и офисными программами, умеют работать в команде и в стрессовых условиях, готовы работать по гибкому графику. Опыт работы в Call-центре или сфере обслуживания клиентов будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Работать нужно в Киеве. В объявлении не указано, какую зарплату будет ежемесячно получать оператор Call-центра, но обычно зарплаты в полку не менее 25 тысяч гривен. На должность могут перевести действующих военнослужащих, но только если на это согласится командир.

Также важные новости дня по теме:

работа Нацгвардия полк "Азов" вакансии зарплата военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

00:59 Россияне начали применять новый тип авиабомб для ударов по Сумской области — ОВА

00:45 Борец Ирина Коляденко прокомментировала свой выход в финал Олимпиады-2024

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

00:59 Россияне начали применять новый тип авиабомб для ударов по Сумской области — ОВА

00:45 Борец Ирина Коляденко прокомментировала свой выход в финал Олимпиады-2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут