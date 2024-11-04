Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-сантехнікам лазне-прального комбінату

Сантехнік. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки операторів-сантехніків лазне-прального комбінату

монтаж і ремонт: потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення;

потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення; профілактика: регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі;

регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі; аварійні роботи: швидке реагування на поломки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах чи під час бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полку "Азов" є ще вакансія на посаду водія. Потрібні фахівці, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.